ABD'den Meksika merkezli suç örgütüne yaptırım kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Meksika merkezli Cartel del Noreste suç örgütüyle bağlantılı kumarhanelere ve yöneticilere yaptırım uygulanacağını duyurdu. Örgütün ABD sınırında yapılan suç faaliyetleri nedeniyle bu adımın atıldığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD-Meksika sınırında faaliyet gösteren Meksika merkezli suç örgütü Cartel del Noreste ile bağlantılı kumarhanelere ve üst düzey yöneticilere yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Meksika merkezli suç örgütü Cartel del Noreste'nin ABD sınır bölgesinde "kara para aklama, uyuşturucu kaçakçılığı ve insan kaçakçılığı" faaliyetleri yürüttüğü ileri sürüldü.

Açıklamada, örgütle bağlantılı kumarhaneler ile bazı üst düzey yöneticilerin yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Örgütün Mart 2022'de Meksika'nın Nuevo Laredo kentindeki ABD Konsolosluğuna saldırı düzenlediği hatırlatılan açıklamada, söz konusu yapının ABD personeline yönelik tehdit oluşturduğu ve sınırın her iki tarafındaki toplulukların istikrarını bozduğu ifade edildi.

Açıklamada, yaptırımların, örgütün finansal ve lojistik ağlarını hedef aldığı, sınır topluluklarının güvenliğinin sağlanması ve uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesini amaçladığı kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, bu yaptırımların, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin "ABD ve ortaklarını tehlikeye atan uyuşturucu terörist grupları" etkisiz hale getirmek için tüm imkanlarını kullanma kararlılığını ortaya koyduğu ifade edildi.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
Şanlıurfa'daki okul saldırısında ilk gözaltı! 4 kişi de görevden uzaklaştırıldı

Okul saldırısında ilk gözaltı! Çok sayıda kişi de koltuğundan oldu
2 bin 504 yıla hapis cezası alan 'Jet Fadıl'dan yıllar sonra ilk görüntü

2 bin 504 yıla çaptırılmıştı! Jet Fadıl'dan yıllar sonra ilk görüntü
Avcılar'da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor

İnfial yaratan görüntü! Videoyu izleyen polis hemen harekete geçti
Yolcu otobüsünde yakalandı, midesinden uyuşturucu fışkırdı

Şüpheli hareketleri dikkat çekti, gerçek röntgende anlaşıldı
Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım

Altını tetikleyen geri adım
2 bin 504 yıla hapis cezası alan 'Jet Fadıl'dan yıllar sonra ilk görüntü

2 bin 504 yıla çaptırılmıştı! Jet Fadıl'dan yıllar sonra ilk görüntü
Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş radikal bir imaj değişikliğine gitti

Bu halini unutun: Yeni tarzını görenler tanıyamıyor
Cengiz Ünder evlilik yolunda ilk adımı attı

Süper Lig devinin milli yıldızıyla evlilik yolunda ilk adımı attı