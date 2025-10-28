Haberler

ABD Meclis Başkanı Johnson, Trump'ın 3. kez başkan olma ihtimalini değerlendirdi

Güncelleme:
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Donald Trump'ın Anayasa'nın 22. ek maddesi gereği 3. kez başkan olmasının mümkün olmadığını vurguladı. Trump'la bu konuyu daha önce görüştüklerini belirten Johnson, pek çok Amerikalının durumdan üzüntü duyduğunu ifade etti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Başkan Donald Trump'ın Anayasal olarak 3. kez başkan olabilmesinin mümkün olmadığına işaret etti.

ABD Kongresindeki en üst düzey Cumhuriyetçi isim olan Meclis Başkanı Johnson, salı günü basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Johnson, Trump'ın 2028'de yapılacak başkanlık seçimlerine girerek 3. kez başkan olabilmesinin mümkün olup olmadığı tartışmalarına değinerek bunun için bir yol görmediğini belirtti.

Meclis Başkanı Johnson, Trump ile bu konuyu daha önce görüştüğünü belirterek, Anayasanın 22. ek maddesine göre hiç kimsenin iki defadan fazla başkan seçilemeyeceğini belirtti.

Johnson, "Şu anda harika bir dönem oluyor, ancak başkanın da bildiği gibi, Anayasa'nın kısıtlamaları hakkında kendisiyle konuştuk, pek çok Amerikalı bunu üzülerek karşılasa da durum böyle." yorumunu yaptı.

ABD kamuoyunda Trump'ın 3. kez başkan olmasının mümkün olup olmadığına ilişkin tartışmalar sürerken, ABD Başkanı Trump bu konuda yaptığı açıklamalarda "böyle bir seçeneğe açık olduğu" mesajını vermişti.

ABD Anayasasının 22. ek maddesine göre bir başkan ülkede en fazla 2 dönem başkanlık yapabiliyor.

Eyaletler, Franklin D. Roosevelt'in 2. Dünya Savaşı sırasında George Washington'un belirlediği iki dönemlik normu çiğneyerek tartışmalı bir şekilde üçüncü ve dördüncü dönem başkanlık yapmasının ardından, 1951 yılında söz konusu düzenlemeyi Anayasaya ekleyerek iki dönem kısıtlamasını yasal olarak bağlayıcı hale getirmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
