Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

ABD Meclis Azınlık Lideri Jeffries, Hegseth'in azline 'kesinlikle evet' diyecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de Demokratların Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Jeffries, Savunma Bakanı Hegseth'in görevden alınması girişimine 'kesinlikle evet' diyeceğini açıkladı. Jeffries, Hegseth'in yetkisini kötüye kullandığını ve maliyetli bir 'tercihe dayalı savaş' kurguladığını söyledi.

ABD'de Demokratların Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in görevden azledilmesi yönündeki girişimi destekleyeceğini bildirdi.

Jeffries, ABC News televizyonuna, ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin aldığı yenilginin ardından Bakan Hegseth'in görevden alınması için yapılan çağrılara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hakeem Jeffries, Hegseth hakkındaki azledilme önergesine "kesinlikle evet" diyeceğini belirtti.

Hegseth hakkında "sözde savunma bakanı" nitelendirmesi yapan Jeffries, Hegseth'in yetkisini kötüye kullandığını ve ABD'nin ulusal güvenliğini zayıflattığını söyledi.

Jeffries, "(Hegseth) Ülkeyi daha güvensiz kılan, pervasız ve maliyetli bir 'tercihe dayalı savaş' kurguladı. Ülke artık gerçekten bıktı. Uygun maliyetli bir Amerika için mücadele etmeliyiz. İnsanlar, Cumhuriyetçilerin başarısız ekonomi politikaları altında boğuluyor. Bu duruma artık bir son verilmeli." ifadesini kullandı.

Temsilciler Meclisindeki tüm Demokratların bu önergeye destek verip vermeyeceğine dair soruya Jeffries, "Önergeye son derece güçlü bir destek olacağına inanıyorum." yanıtını verdi.

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin aldığı yenilginin ardından Hegseth hakkında görevden alınması için çağrılar yapılmıştı.

Kaynak: AA
Lunaparkta eğlence faciaya dönüştü

Tetiğe bastığı an her şey kabusa döndü!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Prekazi'nin vasiyeti Galatasaraylıları ağlatacak cinsten

Prekazi'nin vasiyeti Galatasaraylıları ağlatacak cinsten
Aziz Yıldırım'dan dev operasyon! Dünya yıldızı İstanbul'da

Aziz Yıldırım'dan dev operasyon! Dünya yıldızı İstanbul'da
Osimhen yine milli arada yok! Nijerya'da rahatsızlık iddiası

Osimhen için olay iddia! Federasyon rahatsız

Dizi sektöründe kriz büyüyor! Oyunculardan kaşe indirimi istendi

Dizi sektöründe kriz büyüyor! Oyunculardan kaşe indirimi istendi
Brondby taraftarlarından Kopenhag deplasmanında nefes kesen şov

Nefes kesen görüntüler! Ortalık resmen yandı
e-Devlet'te işlem yapmayan öğrenciler dikkat! Son 2 gün

Bu haberi duyan e-Devlet'e akın edecek
Korkulan oldu! ABD ile gerilim sürerken İran'da art arda patlama sesleri

Korkulan oldu! Patlama sesleri art arda geldi