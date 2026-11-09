ABD Meclis Azınlık Lideri Jeffries, Hegseth'in azline 'kesinlikle evet' diyecek

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ABD'de Demokratların Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in görevden azledilmesi yönündeki girişimi destekleyeceğini bildirdi.

Jeffries, ABC News televizyonuna, ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin aldığı yenilginin ardından Bakan Hegseth'in görevden alınması için yapılan çağrılara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hakeem Jeffries, Hegseth hakkındaki azledilme önergesine "kesinlikle evet" diyeceğini belirtti.

Hegseth hakkında "sözde savunma bakanı" nitelendirmesi yapan Jeffries, Hegseth'in yetkisini kötüye kullandığını ve ABD'nin ulusal güvenliğini zayıflattığını söyledi.

Jeffries, "(Hegseth) Ülkeyi daha güvensiz kılan, pervasız ve maliyetli bir 'tercihe dayalı savaş' kurguladı. Ülke artık gerçekten bıktı. Uygun maliyetli bir Amerika için mücadele etmeliyiz. İnsanlar, Cumhuriyetçilerin başarısız ekonomi politikaları altında boğuluyor. Bu duruma artık bir son verilmeli." ifadesini kullandı.

Temsilciler Meclisindeki tüm Demokratların bu önergeye destek verip vermeyeceğine dair soruya Jeffries, "Önergeye son derece güçlü bir destek olacağına inanıyorum." yanıtını verdi.

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin aldığı yenilginin ardından Hegseth hakkında görevden alınması için çağrılar yapılmıştı.

Kaynak: AA