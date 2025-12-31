Haberler

ABD: Lübnan ordusunun güneyde konuşlanması istikrar için temel adım

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği, Lübnan ordusunun güneyde konuşlanmasının istikrarı güçlendirmek adına önemli bir adım olduğunu belirtti. Büyükelçi Mişel İsa, Lübnan Savunma Bakanı ile yaptığı görüşmede, bu sürecin devletin egemenliğinin yeniden tesis edilmesi açısından kritik olduğunu vurguladı.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği, Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde konuşlanmasının, istikrarın güçlendirilmesi açısından temel adım olduğunu bildirdi.

Büyükelçiliğin, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Mişel İsa'nın, Lübnan Savunma Bakanı Mişel Menassa ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Lübnan ordusunun güneyde konuşlanması ile devletin egemenliğini Lübnan topraklarının tamamında yeniden tesis etmeye yönelik süren çabaların, ülkede istikrarın güçlendirilmesi açısından temel adımlar olduğu vurgulandı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, 16 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail ile varılan ateşkes gereği Lübnan'ın güneyindeki asker sayısını yıl sonuna kadar 10 bine çıkarmayı düşündüklerini belirtmiş ancak İsrail ordusunun saldırılarının bu sürecin tamamlanmasını engellediğini ifade etmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Lübnan Savaşı'nı çözmeyi amaçlayan 1701 sayılı kararını uygulamak için ordunun BM Lübnan Geçici Görev Gücü ile çalışacağını kaydeden Avn, 2027 yılı sonuna kadar güneyden kademeli olarak çekilecek uluslararası güçlerin bulunduğu tüm mevzileri de devralacaklarını dile getirmişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
