ABD, Lübnan'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu
ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği, Lübnan'daki Amerikan vatandaşlarına ülkeden hemen ayrılmaları için çağrı yaptı. Açıklama, Israel ve İran arasındaki gerilimin artırdığı bir ortamda geldi.
Büyükelçiliğin, ABD merkezli sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, Lübnan'da bulunan ABD vatandaşlarından ticari uçuş imkanları sürerken ülkeden ayrılmaları istendi.
Açıklamada ayrıca, ABD vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri yönünde uyarı yapıldı.
ABD ile İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemesi
İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırı başlattı.
İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.
Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.
İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.
İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.
İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.