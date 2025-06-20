ABD'li temsilciden İsrail gafı! Alelacele ifadelerini değiştirdi

ABD'li temsilciden İsrail gafı! Alelacele ifadelerini değiştirdi
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ABD'li temsilciden İsrail gafı! Alelacele ifadelerini değiştirdi
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ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Dorothy Shea, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada yanlışlıkla İsrail hükümetinin terör ve kaos yaydığını söyledi. ABD'li Temsilci, kısa bir duraklamadan sonra sözlerini İran olarak değiştirdi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Dorothy Shea BM Güvenlik Konseyi'nde İran aleyhine yaptığı açıklama sırasında yanlışlıkla, "İsrail hükümeti bölgede kaos, terör ve acı yaymıştır" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İran'ın talebi üzerine acil bir toplantı düzenledi. Toplantıda söz alan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Dorothy Shea, barışın sağlanması için İran'ın nükleer faaliyetlerinin durdurulması gerektiğine ilişkin yaptığı açıklama sırasında gaf yaptı.

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Shea yanlışlıkla, "İsrail hükümeti aynı zamanda tüm bölgeye kaos, terör ve acı yaymıştır" dedi. ABD'li Temsilci, kısa bir duraklamadan sonra sözlerini İran olarak değiştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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