ABD'li senatörlerden Ben-Gvir'e tepki

ABD'li Senatör Merkley: - "Gazze'nin yıkılmış topluluklarını ve çaresiz ailelerini gösteren görüntüleri gördüğümüzde, insanların neden harekete geçmeye çağrıldığını anlıyoruz"

ABD'li siyasetçiler, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, sosyal medya hesabından İsrail güvenlik güçlerinin Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamelede bulunduğu görüntüleri paylaşmasına tepki gösterdi.

ABD'li Senatör Jeff Merkley ve Chris Van Hollen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Merkley, Ben-Gvir'in tutuklulara yönelik tutumunun "iğrenç ve insanlık dışı" olduğunu belirterek, "Gazze'nin yıkılmış topluluklarını ve çaresiz ailelerini gösteren görüntüleri gördüğümüzde, insanların neden harekete geçmeye çağrıldığını anlıyoruz." ifadesini kullandı.

Van Hollen da Ben-Gvir'in kameranın kayıtta olduğunu bilmesine rağmen aktivistlere bu şekilde davrandığına dikkati çekerek, "kapalı kapılar ardında Filistinlilere neler olduğunu söylemeye bile gerek olmadığını" vurguladı.

Bu davranışın iğrenç olduğunu ifade eden Van Hollen, Ben-Gvir'e ABD tarafından çoktan bir yaptırım uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü davranışı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'nda İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüleri paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansımıştı.

Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
