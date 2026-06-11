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ABD'de senatörler Sudan'da kalıcı barışın sağlanması için yasa tasarısı sundu

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ABD'de Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler, Sudan'daki çatışmaları sona erdirmek ve kalıcı barış sağlamak amacıyla 'Sudan'da Dış Saldırıların ve Çatışmanın Tırmanmasının Önlenmesi (PEACE) 2026' adlı yasa tasarısını Senato'ya sundu.

ABD'de Demokrat senatörler Chris Coons ve Jeanne Shaheen ile Cumhuriyetçi senatörler Jim Risch ve John Cornyn, Sudan'da devam eden çatışmaların sona erdirilmesini ve kalıcı barışın sağlanmasını amaçlayan " Sudan'da Dış Saldırıların ve Çatışmanın Tırmanmasının Önlenmesi (PEACE) 2026" adlı yasa tasarısını sundu.

Senatör Coons'un internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler, Sudan'da üç yılı aşkın süredir devam eden çatışmaların sonlandırılması için ortak girişimde bulundu.

Bu kapsamda " Sudan'da Dış Saldırıların ve Çatışmanın Tırmanmasının Önlenmesi (PEACE) 2026" adlı yasa tasarısı ABD Senatosuna sunuldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Coons, Sudan'daki iç savaşın dünyanın en büyük insani krizlerinden birine dönüştüğünü belirterek " Dünya, yıllardır süren zulüm ve ölümler karşısında sessiz kalarak çok fazla zaman harcadı." ifadesini kullandı.

Kalıcı ve sürdürülebilir bir barışın sağlanabilmesi için tüm tarafların müzakere masasına oturtulması gerektiğini vurgulayan Coons, ABD'nin Sudan halkının yanında olduğunu kaydetti.

Cumhuriyetçi senatör Risch ise Sudan'daki savaşın insani bir felaket olmasının yanı sıra Afrika'da istikrarsızlığı körüklediğini ve ABD'nin ulusal güvenliği açısından da tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Risch, iki partinin ortak çalışmasıyla hazırlanan yasa tasarısının, Sudan'daki savaşı sona erdirmeye yönelik kararlı bir adım olduğunu belirtti.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en kötü insani krizlerinden birine yol açan bu çatışmalar, on binlerce Sudanlının hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

HDK, ülkenin 18 eyaletinden 5'inin merkezini kontrol ederken Sudan ordusu, güney, kuzey, doğu ve orta kesimler dahil olmak üzere kalan 13 eyaletin büyük bölümünde ve başkent Hartum'da hakimiyetini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
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