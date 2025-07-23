ABD'li Senatörden Gazze İnsani Yardım Vakfı'na Eleştiri

ABD'de Demokrat Senatör Jeanne Shaheen, Dışişleri Bakanlığını, onaylanmış uluslararası yardım kuruluşlarıyla işbirliği yapmak yerine ABD ve İsrail güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfına (GHF) 30 milyon dolarlık fon ayırdığı gerekçesiyle eleştirdi.

Shaheen, GHF'nin insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde İsrail saldırılarına maruz kalan Gazzelilere ve ABD'nin bu vakfa desteğine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail ablukası altındaki Gazze'de eylül sonuna kadar sivil halkın yüzde 76'sının felaket seviyelerde açlık çekmesinin öngörüldüğünü belirten Shaheen, vahim insani durumdan derin endişe duyduğunu bildirdi.

Shaheen, "ABD Dışişleri Bakanlığı, saygın uluslararası yardım kuruluşlarıyla işbirliği yapmak yerine haziran sonunda Gazze İnsani Yardım Vakfına (GHF) 30 milyon dolarlık fon ayrılmasını onayladı." ifadesini kullandı.

Bakanlığın bu fonun ayrılması sonucu kendi denetim standartlarını ihmal ettiğini ve Kongre ile istişare etmesini öngören yasal yükümlülüğü de yerine getirmediğini ifade eden Shaheen, ABD'nin GHF'yi desteklemeye başladığından bu yana gıda yardımına muhtaç 700'den fazla Gazzelinin öldürüldüğünü ve yaklaşık 5 bininin yaralandığını belirtti.

Shaheen, GHF'nin faaliyetlerinin, yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştığından emin olunması için gereken denetimlerin neredeyse hiçbiri yapılmadan yürütüldüğünü vurgulayarak ABD'ye onaylanmış uluslararası insani yardım kuruluşlarıyla işbirliğine geri dönme çağrısı yaptı.

İnsani yardımların, zulmü derinleştirmeyecek ve uluslararası normları ihlal etmeyecek şekilde dağıtıldığından emin olmak konusunda Kongrenin de sorumluluğu olduğunu ifade eden Shaheen, ateşkesin derhal sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler de son günlerde artıyor. İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 78'i çocuk en az 88'e çıktı.

İsrail ve ABD güdümlü GHF tarafından 27 Mayıs'tan bu yana insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 922'ye, yaralıların sayısı da 5 bin 861'e yükseldi.