ABD'li oyuncular Blake Lively ile Justin Baldoni arasındaki hukuki anlaşmazlık uzlaşmayla sonlandı

NEW ABD'li oyuncu Blake Lively ile oyuncu ve yönetmen Justin Baldoni'nin, birlikte rol aldıkları 2024 yapımı filminin yapım sürecinde yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle başlayan hukuki süreçte anlaşmaya vardıkları bildirildi.

ABD'li yazar Colleen Hoover'ın aynı isimli kitabından uyarlanan "It Ends With Us" adlı filmde başrolleri paylaşan Lively ile Baldoni'nin avukatları tarafından konuya ilişkin ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, Lively'nin, Baldoni'yi "film setinde tacizle" suçlamasının ardından başlayan hukuki süreçte, New York'ta görülmesi planlanan duruşmadan iki hafta önce uzlaşmaya varıldığı belirtildi.

Lively'nin endişelerinin "duyulmayı hak ettiği" kaydedilen açıklamada, varılan uzlaşmanın sürece dahil olan herkes için bir "kapanış" sağlamasının umulduğu ifade edildi.

Açıklamada, tarafların tüm mağdurlar için farkındalık yaratılmasını desteklediği vurgulanırken, uzlaşmanın şartlarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Sette iddialar havada uçuştu

Aralık 2024'te açtığı davada Lively, Baldoni'nin yanı sıra basın danışmanı ve sahibi olduğu Wayfarer Stüdyosu'ndan şikayetçi olmuş ve oyuncuyu "taciz"le suçlamıştı.

Lively, şikayetinde, Baldoni'nin setteyken "izinsiz olarak" karavanına girdiğini ve film çekimleri sırasında "doğaçlama" fiziksel temasta bulunduğunu iddia etmişti.

Filmin yönetmeni ve başrolü Baldoni'nin yanı sıra diğer yapımcılarla toplantı yapıldığını belirten Lively, bu görüşmeye kendisi gibi oyuncu eşi Reynolds'un da katıldığını ve set koşullarını iyileştirmeye yönelik plan yapıldığını ifade etmişti.

Lively, çekimlerinin tamamlanmasının ardından da Baldoni ve ekibinin, iç mesajlaşmaların görüntülerini paylaşarak kendisi hakkında "karalama kampanyası" başlattığını iddia etmişti.

Justin Baldoni ise söz konusu iddiaları reddederek Lively ve eşine karşı dava açmıştı.

Baldoni'nin avukatı Bryan Freedman de setteki tüm görüntülerin yanı sıra özel mesajları ve e-postaları yayımlayacağını duyurmuştu.

Baldoni'nin Lively'ye "itibarını zedelediği" gerekçesiyle açtığı 400 milyon dolarlık karşı dava, mahkeme tarafından resmen kapatılmıştı.