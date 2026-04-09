ABD'de Demokrat siyasetçi Ansari'den Lübnan'ın da ABD-İran ateşkesine dahil edilmesi çağrısı

ABD'de Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Yassamin Ansari, İsrail'in Beyrut ve diğer bölgelerde sivilleri öldürmesinin önlenmesi ve Lübnan'ın da ABD-İran arasındaki geçici ateşkese dahil edilmesi için çağrıda bulundu.

Ansari, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Lübnan'ın bu "kırılgan ateşkese" dahil edilmesi çağrısında bulunan Ansari, "Beyrut ve diğer yerlerde (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu tarafından yüzlerce sivilin korkunç şekilde bombalanması ve öldürülmesi derhal sona ermelidir." ifadesini kullandı.

Ansari, ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance'in bunu sağlaması gerektiğini vurguladı.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.