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FIFA-Trump ilişkisine soruşturma

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ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi üyesi Jamie Raskin, FIFA ile ABD Başkanı Donald Trump yönetimi arasında "çıkar karşılığı ayrıcalık" ilişkisi bulunduğu iddiaları üzerine FIFA hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi üyesi Jamie Raskin, FIFA ile ABD Başkanı Donald Trump yönetimi arasında "çıkar karşılığı ayrıcalık" ilişkisi bulunduğu iddiaları üzerine FIFA hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

Raskin, FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya gönderdiği mektupta, soruşturmanın, FIFA'nın Trump yönetiminden özel ayrıcalıklar elde etmek amacıyla yürüttüğü öne sürülen girişimleri ve buna karşılık Trump yönetiminin FIFA'yla bağlantılı yüksek profilli yolsuzluk davalarını düşürdüğü iddialarını kapsadığını belirtti.

FIFA'nın Dünya Kupası biletlerinde uyguladığı "fahiş fiyatlandırma" ve "aldatıcı satış yöntemleri" nedeniyle ABD'li tüketicilerin zarar gördüğünü savunan Raskin, FIFA'nın Trump Tower'da ofis kiralaması ve Trump'a "FIFA Barış Ödülü" vermesi gibi adımların Trump yönetimiyle yakın ilişki kurma çabasının parçası olduğunu öne sürdü.

Raskin, buna karşılık Adalet Bakanlığının daha önce mahkumiyetle sonuçlanan FIFA bağlantılı yolsuzluk davalarını düşürdüğünü iddia etti.

Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi üyesi Raskin ayrıca, Infantino'dan Trump ve çevresine sağlanan olası menfaatlere, FIFA'nın bilet satış uygulamalarına ve ABD'li yetkililerle yapılan temaslara ilişkin belgelerin yanı sıra Trump Tower'daki FIFA ofisinin ziyaretçi kayıtlarını da Komiteye sunmasını isterken, Infantino'nun Komiteye ifade vermesini talep etti.

Kaynak: AA
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