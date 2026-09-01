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Massie, Epstein'ın Suç Ortaklarını Meclis'te Açıkladı

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- Massie, hükümetin Epstein'le alakalı 3 milyonu aşkın dosyayı kamuoyuyla paylaşmadığını söyledi

ABD'de Kongre üyesi Thomas Massie, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein'in suç ortağı olmakla suçladığı kişilerin isimlerini, Temsilciler Meclisi kürsüsünde okuyarak bu isimlerin yargılanması çağrısında bulundu.

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Massie, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, ABD hükümetinin Epstein ile ilişkili 3 milyondan fazla dosyayı kamuoyuna açıklamadığını belirtti.

Eski İngiltere Prensi Andrew ile milyarder Les Wexner'ın da aralarında bulunduğu 14 kişiyi Epstein'in suç ortağı olmakla suçlayan Massie, bu isimleri Temsilciler Meclisi kürsüsünden açıklayarak soruşturulmaları ve yargılanmaları çağrısında bulundu.

Massie ayrıca "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası 2"nin Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylanmasını zorunlu kılacak 218 imzayı toplamak için dilekçe sürecini başlattığını duyurdu.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York'taki Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılmadığını açıklamıştı. Büro, ayrıca Epstein'in hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının suçlarına ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü yönündeki iddialara rağmen hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını bildirmişti.

Kaynak: AA
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