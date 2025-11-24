Haberler

ABD'li Gençler Haiti'de Darbe Planlamakla Suçlandı

Güncelleme:
Texaslı iki genç, Haiti'de evsiz paralı askerlerle birlikte darbe planlamakla ve kadın ile çocukları seks kölesi olarak kaçırmayı amaçlamakla suçlandı. İkili, yelkenli tekneyle silah ve mühimmat temin etme hazırlıkları yapıyordu.

ABD'de iki genç, evsiz paralı askerlerden oluşan bir orduyla Haiti'ye bağlı bir bölgeyi ele geçirerek buradaki erkekleri öldürmeyi, kadın ve çocukları ise "seks kölesi" olarak kaçırmayı planladıkları ithamlarıyla suçlandı.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Karayipler'de bulunan Haiti'de darbe planlamakla yargılanan Texaslı 21 yaşındaki Gavin Rivers Weisenburg ve 20 yaşındaki Tanner Christopher Thomas'ın iddianamesi hakkında bilgi verildi.

İddianamede, Weisenburg ve Thomas, Ağustos 2024 ve Temmuz 2025 tarihleri arasında Washington'dan topladıkları "evsiz paralı askerlerle" Gonave Adası'nı "yasa dışı bir şekilde işgal edip darbe yapmayı" ve bunun için yelkenli tekne ile çok sayıda ateşli silah ve mühimmat satın almayı planlamakla suçlandı.

İkiliye ayrıca adadaki "erkekleri öldürüp kadın ve çocukları seks kölesi olarak kullanmayı" amaçladıkları gerekçesiyle suçlamalar da yöneltildi.

İkilinin söz konusu hedefi gerçekleştirmek için operasyonel ve lojistik planlar yaptığı, Haiti'nin resmi dillerinden biri olan Haiti Kreolcesini öğrenmeye çalıştığı, 'işgal planında' yer alacak kişileri işe almak istediği ve bu planla ilgili beceriler kazanmak amacıyla çeşitli okullara kaydolarak çok sayıda "açık girişimde" bulunduğu belirtildi.

Thomas'ın askeri kabiliyet edinmek amacıyla ABD Hava Kuvvetlerine yazılmasının da bu girişimler arasında yer aldığı kaydedildi.

Çocuk pornografisi oluşturmakla da itham edilen ikilinin, suçlu bulunmaları halinde 15 ila 30 yıla kadar hapis cezası alabileceği bildirildi.

Weisenburg ve Thomas'ın federal mahkeme tarafından "yabancı bir ülkede cinayet işlemek için plan yapmaktan" suçlu bulunması halinde müebbet hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi.

Dava, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Hava Kuvvetleri özel soruşturma bürosu ve yerel polis departmanı tarafından ortaklaşa yürütülüyor.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
