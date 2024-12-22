Üye Girişi
Haberler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasiyun Dağı'nda
14 yıldır kapalı olan yere gidip Şam'ı seyrettiler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de tarihin doğru tarafında yer aldık
Şam'daki zirvede Bakan Fidan'dan tarihi mesaj
AK Parti İstanbul'da il başkanı değişiyor
AK Parti'nin kalesinde değişim! Yerine gelecek isim belli gibi
Volkan Demirel demediğini bırakmadı, Şenol Güneş'in yanıtı daha sert oldu
İki teknik direktör de maç sonu birbirine demediğini bırakmadı

ABD'li Eski Askerden Kongre'de Sert İsrail Protestosu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Josephine Guilbeau, ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayarak, 'İsrail, çocukları diri diri yakıyor' ifadelerini kullandı. Eski asker, ABD'nin İsrail'e sağladığı fonları eleştirdi ve gaziler için gereken yardımın sağlanmadığını vurguladı.

- ABD'li eski askerden Kongre'de İsrail protestosu: "İsrail, çocukları diri diri yakıyor"

WASHINGTON - ABD Kongresi'nde Temsilciler Meclisi Gazi İşleri Komitesi oturumu sırasında İsrail'i protesto eden eski asker ve istihbarat subayı Josephine Guilbeau, "İsrail, çocukları diri diri yakıyor" dedi.

ABD Kongresi'nde Temsilciler Meclisi Gazi İşleri Komitesi'nin 18 Aralık'taki oturumu sırasında İsrail protesto edildi. Eski asker ve istihbarat subayı Josephine Guilbeau, ABD ve ABD Kongresi'ni İsrail'e milyarlarca dolar fon sağlayarak Gazze'de gerçekleştirilen soykırıma ortak olmakla suçladı. Guilbeau, "ABD Kongresi, Gazze'deki soykırıma suç ortaklığı yapıyor. İsrail'e milyarlarca dolar göndermeye devam ediyorsunuz. Diğer yandan gazilerimiz evsiz kalıyor ve intihar ediyor. Daha fazla bütçe kesintisi yolda. 17 yıl hizmet vermiş bir gazi ve istihbarat subayı olarak, ABD değerlerini yok edişinizi ve ulusal güvenliğimizi tehlikeye atışınızı izliyorum. İsrail, çocukları diri diri yakıyor. İsrail çocukları diri diri yakıyor." dedi.

Salondan dışarı çıkarılırken de protestosunu sürdüren Guilbeau, "Bir yıldır İsrail'in çocukları diri diri yakışını izliyorum. Gazileri umursamıyorsunuz. ABD değerlerini umursamıyorsunuz. Bu ülkeyi yok ediyorsunuz. Hepiniz utanın. Tanrı, size doğru olanı yapma konusunda ahlak ve cesaret versin. Tanrı, size kalplerinizi iade etsin. Lütfen, lütfen. Yazıklar olsun" dedi.

"Vergilerimizden elde edilen paralar soykırım yapan ülkelere gönderilirken bize ihtiyaç duyduğumuz hiçbir yardım sağlanmıyor"

Komite oturumunun yapıldığı salondan atıldıktan sonra ABD'li gazilere seslenen Guilbeau, "Şu anda şahit olduğumuz duruma karşı koymak için California'dan New York'a tüm gazilere ihtiyacımız var. Sesiniz çok güçlü. Gaziler olarak biliyoruz ki vergilerimizden elde edilen paralar soykırım yapan ülkelere gönderilirken bize ihtiyaç duyduğumuz hiçbir yardım sağlanmıyor. Gaziler olarak güçlü sesimizi kullanıp 'artık yeter' demenin şimdi tam zamanı. Ülkemizi kendi Kongre üyelerimiz tarafından yapılanlardan kurtarmamız gerekiyor. Filistin'e özgürlük" dedi.

ABD'li Eski Askerden Kongre'de Sert İsrail Protestosu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
img

Şam'daki zirvede Bakan Fidan'dan tarihi mesaj
img

Uzman çavuş kaldırımda otururken intihar etti
img

Wanda Nara, Icardi'yi Süper Lig'de forma giyen futbolcuyla aldatmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
HTŞ Esad'ı devirecek planı önce Türkiye'ye sunmuş
Esad'ı devirecek planı önce Türkiye'ye sunmuşlar
Balkondan atlayan çocuk hastanelik oldu
Ailesi dışarı çıkmasına izin vermeyince akılalmaz bir plana başvurdu
MTV'de büyük zam: 2025 tarifesi belli oldu
MTV'de büyük zam: 2025 tarifesi belli oldu:
'Belediye ezanı yasakladı' iddiası ortalığı karıştırdı
"Ezan yasaklandı" iddiası ortalığı karıştırdı
Evini kiraya verecekler için yeni uygulama 1 Ocak'ta başlıyor
Ev sahipleri için geri sayım başladı! Yeni yılda zorunlu olacak
NASA tarih verdi: 10 katlı bina büyüklüğünde ve Dünya'ya yaklaşıyor
10 katlı bina büyüklüğünde ve Dünya'ya yaklaşıyor

Son Dakika Haberleri

REAL MADRID-SEVILLA MAÇI CANLI, HD İZLE! Real Madrid Sevilla maçı hangi kanalda? Kayserispor-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? KAYSERİSPOR GALATASARAY maç özeti! Golleri kim attı? Galatasaray'a verilen penaltı pozisyonu! (VİDEO İZLE) TRABZONSPOR-BODRUMSPOR MAÇI CANLI İZLE! Trabzonspor Bodrumspor maçı CANLI,HD, donmadan izleme linki Gaziantep-Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? GAZİANTEP ANTALYASPOR maç özeti! Golleri kimler attı? Ömür Akkor kimdir? Ömür Akkor kaç yaşında, nereli? Şef Ömür Akkor'un hayatı ve kariyeri! Çam ağacı süslemek günah mı? Çam ağacı süslemek haram mı Diyanet? Kayserispor-Galatasaray maçı ilk 11'ler! Kayserispor Galatasaray maçı ilk 11'leri açıklandı mı? GÖZTEPE ÇAYKUR RİZESPOR maçı CANLI, HD izle! Süper Lig Göztepe Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Tarih netleşti! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 23 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.