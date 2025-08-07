ABD'li Asker, M1A2 Abrams Tanklarıyla İlgili Bilgileri Rusya ile Paylaşmaya Çalıştı

ABD Adalet Bakanlığı, 22 yaşındaki askerin, M1A2 Abrams tanklarıyla ilgili hassas bilgileri Rusya'yla paylaşmaya teşebbüs ettiğini bildirdi.

ABD Adalet Bakanlığından, Texas eyaletindeki Fort Bliss Askeri Üssü'nde görevli Taylor Adam Lee'ye yöneltilen suçlamalara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada Lee'nin, M1A2 Abrams tankları konusundaki teknik hassas bilgileri Rusya'yla paylaşmaya teşebbüs ettiği ve dün gözaltına alınarak federal mahkemede ilk duruşmasına çıktığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında yer verilen mahkeme belgelerinde Lee'nin gizli bilgilere erişiminin bulunduğu, Rus istihbarat çalışanı olduğunu düşündüğü kişiye bu bilgileri paylaşmayı teklif ettiği bildirildi.

Belgelerde, Lee'nin Casusluk Yasası'nın yanı sıra Silah İhracatı Kontrol Yasası'nı da ihlalle suçlandığı kaydedildi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerinden Roman Rozhavsky ise Lee'nin Rus vatandaşlığı karşılığında bu eylemi gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu, vatanını korumaya yemin etmiş kişiler başta olmak üzere ABD'ye ihanet etmeyi düşünen herkese bir mesajdır." ifadesini kullandı.