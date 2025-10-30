Haberler

ABD, Küba'ya Melissa Kasırgası Nedeniyle Destek Verecek

Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Melissa Kasırgası'nın yol açtığı yıkımla mücadele eden Küba'ya insani yardım göndereceklerini açıkladı. Kasırganın etkileri sonucu 735 binden fazla kişi tahliye edilirken, Haiti'de de felaketle sonuçlanan sel olayları yaşandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Karayipler'i etkileyen Melissa Kasırgası'nın yol açtığı yıkımla mücadele eden Küba'ya destek olacaklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, yazılı bir açıklama yaparak felaketten etkilenen Küba'ya destek göndereceklerini bildirdi.

Rubio, "Melissa Kasırgası'nın Küba'nın doğusunu tahrip etmesinin ardından, Trump yönetimi temel ihtiyaçlarını karşılamak için mücadeleye devam eden cesur Küba halkının yanında yer almaktadır." ifadesini kullandı.

ABD'li bakan, Küba'ya gerekli insani yardımların gönderilmesini en hızlı şekilde koordine edeceklerini ve Küba halkına destek olacaklarını belirtti.

Melissa Kasırgası Karayipler'de etkili olmuştu

Hızı saatte 295 kilometreye kadar çıkan ve şiddetinin en tehlikeli seviye "5. kategori"ye yükseldiği belirtilen Melissa Kasırgası, Haiti, Jamaika ve Küba'da etkili olmuştu.

Şiddetli yağış, fırtına ve sellere yol açan kasırga nedeniyle Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, ülkede 735 binden fazla kişinin tahliye edildiğini bildirmişti.

Haiti'nin güneyinde, dün Melissa Kasırgası'nın yol açtığı sel nedeniyle nehrin taşması sonucu 25 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
