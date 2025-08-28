ABD Kongresi'nden İsrail'e çok sert Suriye uyarısı

ABD Kongresinin bazı üyeleri, İsrail'in Suriye'ye yönelik son saldırılarına tepki göstererek, İsrail'den Suriye'ye yönelik düşmanlıkları derhal durdurmasını talep etti.

ABD'li senatörler Demokrat Jeanne Shaheen ile Cumhuriyetçi Joni Ernst ve Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Joe Wilson, ortak bir açıklama ile İsrail'e tepki gösterdi.

KONGRE ÜYELERİNDEN İSRAİL'E SERT TEPKİ

Kongre üyeleri, açıklamada, " Suriye'nin 14 yılı aşkın bir süredir ülkeyi tüketen şiddet ve çatışmaları geride bırakıp başarıya ulaşması için bir şansa ihtiyacı var. Dün gece İsrail'in Suriye'ye düzenlediği istikrarı bozan saldırılar, bu hedefe ulaşmayı daha da zorlaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Demokrat Shaheen ile Cumhuriyetçi Ernst ile Wilson, Suriye'ye kısa süre önce bir ziyaret gerçekleştirdiklerini anımsatarak, bu ülkeye uygulanan ABD yaptırımlarının kaldırılma kararını desteklediklerini ve Şam yönetiminin istikrara ihtiyacı olduğunu belirtti.

"İSRAİL'İ DÜŞMANLIKLARI DERHAL DURDURMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Kongre üyeleri, "İsrail'i bu fırsatı değerlendirmeye ve düşmanlıkları derhal durdurmaya çağırıyoruz, böylece Suriyeliler ve Özel Temsilci Tom Barrack'ın kaydettiği ilerleme devam edebilir. İran'ın etkisinden kurtulmak ve DEAŞ tehdidini kontrol altına almak için tek yol, istikrarlı ve güvenli bir Suriye'dir." vurgusunu yaptı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının Şam kırsalındaki Küsve bölgesine 27 Ağustos'ta düzenlediği saldırılarda 6 Suriye askeri hayatını kaybetmişti. İsrail ordusu, ilk saldırının ardından Küsve bölgesindeki Mani Dağı'na çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirmişti.