ABD Kongresi'nde Kahramanmaraş merkezli 'asrın afetinin' fotoğrafları sergilendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ABD Kongre binasında Kahramanmaraş merkezli depremlerin neden olduğu yıkımı gösteren fotoğrafları sergiledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ABD Kongre binasında Kahramanmaraş merkezli depremlerin neden olduğu yıkımı gösteren fotoğrafları sergiledi.

İletişim Başkanlığı, 16-21 Nisan 2023 tarihlerinde ABD'de "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin bir dizi panel ve görüşmeler yapıyor.

Bu çalışmaların bir parçası olarak İletişim Başkanlığı, Kongre'nin Rayburn binasında depremlerin yıkımını gösteren ve 20'den fazla fotoğrafın sergilendiği Asrın Afeti Fotoğraf Sergisini açtı.

Serginin açılışına Türkiye'yi temsilen Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeleri Prof. Dr. Çağrı Erhan ve Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, İletişim Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Çağatay Özdemir'in katıldı.

Öte yandan, ABD Kongresinden Türk-Amerikan Dostluk Grubu Eşbaşkanı ve Güney Carolina Temsilcisi Joe Wilson ve Texas Temsilcilisi Pete Sessions da sergiye katıldı.

Türk-Amerikan toplumundan çok sayıda kişinin de katıldığı sergide, açılık konuşması yapan Milletvekili Altunyaldız, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş başta olmak üzere 11 ili etkileyen depremlerin benzersiz olduğunu ancak depremde yaraların sarılması için çabaların devam ettiğini söyledi.

Altunyaldız, Wilson çabalarıyla Temsilciler Meclisinde depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'ye taziyelerin iletildiği, ABD'nin Türkiye ve Suriye halkına verdiği desteği takdir edildiği Karar Tasarısının kabul edildiğini hatırlatarak Güney Carolina Temsilcisine teşekkür etti.

Wilson ise, yaptığı açıklamada Tasarının geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve iki ülke arasındaki uzun yıllara dayanan müttefikliğe vurgu yaptı.

Sessions ise açıklamasında, "Sadece depremlerin değil, korkunç artçıların yaşandığı günü hatırlıyoruz bugün. Başkalarına yardım etmek için kendini adayanları güzellikle yad etmeliyiz." diye konuştu.