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ABD kongre binasına palayla girmeye çalışan bir kişi yakalandı

ABD kongre binasına palayla girmeye çalışan bir kişi yakalandı
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ABD Kongre binasına palayla girmeye çalışan bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

ABD Kongre binasına palayla girmeye çalışan kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

ÇANTASINDA BIÇAKLARLA KONGRE BİNASINA GİRMEK İSTEDİ

ABD Kongresi polisinin X hesabından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 14.00 civarında, ziyaretçi girişindeki X-ray cihazından geçirilen bir çantada bir büyük, üç küçük bıçak bulunduğu fark edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Çantanın sahibi olay yerindeki polisler tarafından gözaltına alındı. Tehlikeli silah taşımaktan daha önce ceza aldığı belirtilen şüpheli, polis merkezine götürüldü, çantasına ve içindeki bıçaklara da el konuldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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