ABD'den Katar'daki Üssünde Bulunan Personele Tahliye Uyarısı

Güncelleme:
ABD, İran ile tırmanan gerilim nedeniyle Katar'daki askeri üs personneline bölgeden ayrılmalarının tavsiye edildiğini açıkladı. Bu kararın ihtiyati bir tedbir olduğu belirtildi.

(ANKARA) - ABD'nin Katar'daki askeri üssünde bulunan personele "bu akşama kadar bölgeden ayrılmalarının tavsiye ettiği" bildirildi.

ABD'li bir yetkili, İran ile tırmanan gerilim ve Tahran'dan gelen "geçmiş saldırı hatırlatmalarının" ardından, "ABD askerlerine bölgeden ayrılmalarının tavsiye edildiğini" aktardı. Uluslararası basına yansıyan haberlere göre yetkili, bu kararı "ihtiyati bir tedbir" olarak nitelendirdi. Operasyonel güvenlik gerekçesiyle tahliyenin zorunlu olup olmadığı, sivil veya askeri personeli kapsayıp kapsamadığı ya da kaç kişiye uyarı yapıldığına dair detay verilmedi.

Katar hükümeti de bugün yaptığı açıklamada, alınan önlemlerin "mevcut bölgesel gerilimlere yanıt olarak hayata geçirildiğini" bildirdi.

Katar Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Katar Devleti, kritik altyapı ve askeri tesislerin korunması da dahil olmak üzere, vatandaşlarının ve sakinlerinin güvenliğini en üst öncelik olarak görmekte ve gerekli tüm tedbirleri uygulamaya devam etmektedir" denildi.

