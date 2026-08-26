Haberler

ABD ordusu Karayipler'de tekneyi vurdu: 4 ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Güney Saha Komutanlığı, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneye saldırı düzenlendiğini ve 4 kişinin öldüğünü açıkladı. Operasyon, kartellere yönelik mücadele kapsamında yapıldı; ancak uluslararası kamuoyunda 'yargısız infaz' tartışmalarına neden oldu.

ABD ordusu, Karayipler'de uyuşturucu madde taşıdığını öne sürdüğü bir teknenin vurulduğunu ve 4 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

ABD Güney Saha Komutanlığının (SOUTHCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından ordunun Batı Yarım Küre'de kartellere yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, istihbarat bulgularından yola çıkarak SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla " Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğu" gerekçesiyle bir tekneye saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda 4 kişinin öldüğü kaydedilen açıklamada "Narko terörizm ağlarını avlamaya, dağıtmaya ve bozguna uğratmaya devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı tekneleri ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

Kaynak: AA
Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümü! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e cinayetten soruşturma

Süleymancıların liderine cinayetten soruşturma! Raporda korkunç tespit
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...

Rojin'in avukatı vahim iddiayı ilk kez dillendirdi: Raporda var
CHP'den Özgür Özel'e 'telefon' tepkisi! 'Taciz etmekten vazgeçsin'

CHP'den Özel'e "telefon" resti! "Taciz etmekten vazgeç"
Süper maçlar oynandı! İşte Şampiyonlar Ligi'ne yükselen 3 takım

Süper maçlar oynandı! İşte Şampiyonlar Ligi'ne yükselen 3 takım
Şarkıcı Güllü'nün ölümünde yeni görüntüler ortaya çıktı: Kızının panik anları kamerada

Bu görüntüler ilk kez çıktı! Tuğyan'ın halleri dikkat çekici
Bunu da gördük! Etkileşim uğruna yapılan rezilliğe bakın

Bunu da gördük! Etkileşim uğruna yapılan rezilliğe bakın
İstanbul'da sahte emlak ilanıyla 25 milyonluk dolandırıcılık: 13 gözaltı

Sahte ilanlarla rekor vurgun yaptılar, sakın kanmayın
Beşiktaş gece yarısı bombayı patlattı! İşte ilk sözleri

Beşiktaş gece yarısı bombayı patlattı! İşte ilk sözleri