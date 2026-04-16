ABD, Japonya ve Güney Kore deniz güvenliği işbirliğinin güçlendirilmesinde anlaştı

ABD, Japonya ve Güney Kore'den donanma yetkilileri, bölgesel deniz güvenliği işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldı. Toplantıda Kuzey Kore'nin nükleer tehdidine karşı üçlü koordinasyonun önemi vurgulandı.

ABD, Japonya ve Güney Kore'den üst düzey donanma yetkilileri, üç ülke arasında bölgesel deniz güvenliği işbirliğinin güçlendirilmesinde mutabık kaldı.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Kim Kyung-ryul, ABD Pasifik Filosu Komutanı Amiral Stephen Koehler ve Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) Kurmay Başkanı Amiral Saito Akira, Güney Kore'nin başkenti Seul'de bir araya geldi.

Görüşmede ABD, Japonya ve Güney Kore arasında deniz güvenliği işbirliğinin güçlendirilmesinde anlaşmaya varan donanma yetkilileri, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditlerine karşı üçlü koordinasyonun önemini vurguladı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
Trump: İsrail ve Lübnan 10 günlük ateşkes ilan etti

İsrail, her gün vurduğu ülkeyle ateşkesi kabul etti
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın

Babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar

Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar
Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmeni eşi gözyaşlarıyla anlattı

Öğrencilerine siper olan Ayla öğretmeni eşi gözyaşlarıyla anlattı
Bir dizi aşkı daha gerçek oldu

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın

Babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış

Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de aynı şeyi yapmış
Rabia'yı katleden eşten kan donduran sözler: Yemek yönünden psikolojik baskı uyguladım

Rabia'yı vahşice katletmişti! Aslında her gün ölüme sürüklemiş