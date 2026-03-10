ABD, İsveç'e olası askeri mühimmat ve ekipman satışını onayladı

Abd Dışişleri Bakanlığı, İsveç'e M142 Yüksek Hareket Kabiliyetli Topçu Roket Sistemleri ve ilgili ekipmanlarının olası satışına onay verdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsveç'e, tahmini maliyeti 930 milyon dolar olmak üzere M142 Yüksek Hareket Kabiliyetli Topçu Roket Sistemleri ve ilgili ekipmanlarının olası satışının onaylandığı belirtildi.

"(Olası) satış, İsveç'in mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma kabiliyetini geliştirecek, ABD ve diğer müttefik kuvvetlerle birlikte çalışabilirliğini artıracaktır. Ayrıca İsveç'in topçu ve orta menzilli ateş kabiliyetini de artıracak." ifadeleri kullanılan açıklamada, olası satışta ana yüklenicinin Teksas eyaletinde bulunan Lockheed Martin şirketi olacağı aktarıldı."