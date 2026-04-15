ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Waltz, İsrail-Lübnan görüşmelerini "büyük bir başarı" olarak nitelendirdi

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz, İsrail ile Lübnan arasında yapılan doğrudan görüşmelerin "büyük bir başarı" olduğunu söyledi.

Waltz, Washington DC'deki Georgetown Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, ABD, İsrail ve Lübnan arasındaki görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Bir diplomat olarak öğrendiğim şey, bazen sadece toplantı yapmanın ve tüm tarafları bir odada bir araya getirmenin büyük bir başarı olduğudur." diyen Waltz, Lübnan'da "muazzam bir fırsat" yakaladıklarını söyledi.

Waltz, bir öğrencinin Lübnan'da ateşkesin varlığı ve İsrail'in ülkenin güneyinden çekilmesinin yakın olup olmadığına ilişkin sorusuna ise doğrudan cevap vermedi.

Bunun yerine Waltz, "Hizbullah'ın ne zaman tamamen etkisiz hale getirilip silahsızlandırıldığını göreceğiz?" diye sordu.

Toplantılara ilişkin ayrıntı vermeyen Waltz, "işaretlerin olumlu" olduğuna ve diplomasinin sürmesi için bir ivme yakalandığına dikkati çekti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun katılımıyla ABD Dışişleri Bakanlığında Lübnan ve İsrail'in Washington büyükelçileri, iki ülke arasındaki doğrudan müzakereleri ve ateşkesi görüşmek için bir araya gelmişti.

Toplantı, 40 yıldan uzun süre sonra Lübnanlı ve İsrailli iki yetkilinin doğrudan görüşmesi olarak kayda geçmişti.

Görüşmeden, İsrail'in karadan işgalini genişletmeye çalıştığı Lübnan'da ateşkese ilişkin olumlu karar çıkmamıştı.