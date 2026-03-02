İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığı: ABD-İsrail'in saldırılarında 170 öğretmen ve öğrenci hayatını kaybetti
İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığı, ABD-İsrail'in saldırılarında 170 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hürmüzgan'daki bir okulda 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiği belirtildi.
ABD- İsrail'in İran'a saldırılarında 170 öğrenci ve öğretmenin yaşamını yitirdiği bildirildi.
İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şu ana kadar ABD- İsrail saldırılarında 170 öğrenci ve öğretmen yaşamını yitirdi." ifadeleri kullanıldı.
İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD-İsrail'in Hürmüzgan'ın Minab kentindeki bir kız ilkokuluna saldırısında 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Kaynak: AA / Ahmet Dursun