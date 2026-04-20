Haberler

Pentagon: ABD ile İran arasındaki çatışmalarda 415 ABD askeri yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pentagon verilerine göre, 28 Şubat'ta başlayan çatışmalarda 415 Amerikan askeri yaralanırken, 13 asker hayatını kaybetti. Bu bilgiler, ABD'nin İran'a yönelik 'Destansı Öfke Operasyonu' sürecindeki kayıplarını ortaya koyuyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) verilerine göre ABD/İsrail- İran savaşında 415 Amerikan askeri yaralanırken, 13 asker de hayatını kaybetti.

Pentagon'un, askeri çatışma kayıplarını paylaştığı veri tabanındaki güncelleme ABD'nin İran'a yönelik "Destansı Öfke Operasyonu" sürecindeki kayıplarını ortaya koydu.

Son güncellemeye göre 28 Şubat'ta başlayan saldırılar ve İran'ın misillemeleriyle devam eden "savaşta" şimdiye kadar 415 ABD askeri yaralanırken 13 asker hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

