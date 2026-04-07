İran basını: ABD-İsrail, Kum kenti yakınlarındaki köprülerden birine saldırdı
ABD ve İsrail'in, İran'ın Kum kenti yakınlarındaki köprülerden birine füze saldırısı düzenlediği bildirildi. Saldırının detayları henüz paylaşılmadı.
Devlet televizyonunun Kum Valiliğinin açıklamasına dayandırdığı haberde, ABD-İsrail'in Kum kenti yakınlarını hedef aldığı belirtildi.
Haberde, "Kum kentinin dışında ve eyaletin batısında bulunan kentin iletişim hatları üzerindeki köprülerden biri, Amerikan-Siyonist düşman füzeleriyle saldırıya uğradı." ifadeleri kullanıldı.
Saldırıyla ilgili detaylı bilgi verilmedi.
ABD-İsrail, İran'da sivil altyapıyı hedef alan saldırılar düzenliyor.
Kaynak: AA / Ahmet Dursun