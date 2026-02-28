AP: ABD, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına dahil oldu

Associated Press'in (AP) haberine göre, ABD, İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırılara dahil oldu.

AP'ye konuşan ve operasyondan haberdar bir ABD'li yetkili, ABD'nin İsrail'in İran'a yönelik saldırılara katıldığını aktardı.

The New York Times'a konuşan ABD'li ve İsrailli yetkililer de ABD ve İsrail'in İran'a saldırdığını öne sürdü.

İki ABD'li yetkili de CNN'e yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a karşı saldırılar düzenlediğini söyledi. Yetkililerden biri, saldırıların devam ettiğini belirterek, bunların "küçük bir saldırı olmadığını" iddia etti.

ABD yönetiminden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a karşı "önleyici saldırı" başlattıklarını duyurmuştu.