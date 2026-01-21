Haberler

Abd, Işid Tutuklularını Suriye'den Irak'a Nakletmeye Başladı

Güncelleme:
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), kuzeydoğu Suriye'deki IŞİD tutuklularından 150'sinin Irak'a güvenli bir şekilde nakledildiğini duyurdu. Toplamda 7 bine kadar DEAŞ tutuklusunun nakil edilmesi planlanıyor.

(ANKARA) – ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), IŞİD tutuklularının kuzeydoğu Suriye'den Irak'a nakledilmesine yönelik yeni bir operasyon başlatıldığını duyurdu.

CENTCOM'un açıklamasına göre, ABD güçleri Haseke'deki bir gözaltı merkezinde tutulan 150 DEAŞ mensubunu güvenli şekilde Irak'taki bir tesise taşıdı. Açıklamada, sürecin ilerleyen aşamalarında Suriye'den Irak kontrolündeki cezaevlerine toplamda 7 bine kadar DEAŞ tutuklusunun nakledilebileceği belirtildi.

CENTCOM'un sosyal medya platfromu X üzerinden yayımladığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 21 Ocak'ta, DEAŞ tutuklularının kuzeydoğu Suriye'den Irak'a nakledilmesini öngören yeni bir görev başlattı. Bu adımın, teröristlerin güvenli gözaltı tesislerinde tutulmasının sağlanmasına yardımcı olmayı amaçladığı belirtildi.

Nakil görevi kapsamında ABD güçleri, Suriye'nin Haseke kentindeki bir gözaltı merkezinde tutulan 150 DEAŞ mensubunu güvenli bir şekilde Irak'taki bir noktaya taşıdı. Nihai olarak, Suriye'den Irak'ın kontrolündeki tesislere toplamda 7 bine kadar DEAŞ tutuklusunun nakledilebileceği ifade edildi.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, "Irak hükümeti de dahil olmak üzere bölgesel ortaklarla yakın koordinasyon içindeyiz ve DEAŞ'ın kalıcı yenilgisinin sağlanmasındaki rollerini içtenlikle takdir ediyoruz" dedi. Cooper, "DEAŞ tutuklularının düzenli ve güvenli şekilde nakledilmesinin sağlanması, ABD'ye ve bölgesel güvenliğe doğrudan tehdit oluşturabilecek olası bir kaçışı önlemek açısından kritik öneme sahiptir" ifadelerini kullandı.

2025 yılında ABD ve ortak güçlerin Suriye'de 300'den fazla DEAŞ mensubunu gözaltına aldığı, aynı dönemde 20'den fazlasının ise öldürüldüğü belirtildi."

Kaynak: ANKA / Güncel
