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ABD, İrkutsk'taki enstitü çalışanında zatürre sonrası veba şüphesini izliyor

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Axios'a göre ABD yönetimi, İrkutsk'ta enstitü çalışanında zatürre tespit edilmesinin ardından Rusya'daki veba salgını şüphesini ve karantinayı izliyor. Trump yönetiminden yetkililer seçenekleri değerlendiriyor; Beyaz Saray soruları Dışişleri'ne yönlendirdi, henüz yanıt yok.

ABD yönetiminin, Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan İrkutsk'ta Veba ile Mücadele Enstitüsünde görevli bir çalışanda zatürre tespit edilmesinin ardından bu ülkedeki "veba salgını şüphesini ve karantina sürecini" takip ettiği bildirildi.

Axios sitesinin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden ismi paylaşılmayan yetkililer, hükümetin Rusya'daki "veba salgını şüphesini ve ilgili karantina sürecini" takip ettiğini ve seçenekleri değerlendirdiğini ifade etti.

Axios'un haberinde, Beyaz Saray sözcüsünün ilgili soruları Dışişleri Bakanlığına yönlendirdiği ancak Bakanlıktan konuya ilişkin sorulara henüz yanıt alınamadığı kaydedildi.

İrkutsk Bölge Valisi İgor Kobzev, 2 Ekim'de, bölgede yaşayan bir kişide "özellikle tehlikeli bir enfeksiyon şüphesi" bulunduğuna ilişkin bilgiler üzerine olağanüstü sıhhi ve salgınla mücadele komisyonu toplantısı düzenlendiğini duyurmuştu.

Bazı sosyal medya kanalları ise aynı gün, veba ile mücadele enstitüsü çalışanının "akciğer vebası" nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürmüştü.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden (Rospotrebnadzor) dün yapılan açıklamada, Sibirya ve Uzak Doğu İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsünün bir çalışanına "nedeni belirlenemeyen zatürre" teşhisi konulması üzerine özel önlemlerin uygulandığı belirtilmişti.

Kaynak: AA
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