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ABD-İran Nükleer Görüşmeleri Lojistik Nedenlerle Ertelendi

ABD-İran Nükleer Görüşmeleri Lojistik Nedenlerle Ertelendi
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Umman Dışişleri Bakanı Badr Albusaidi, 3 Mayıs'ta yapılması planlanan ABD-İran nükleer görüşmelerinin lojistik nedenlerle ertelendiğini duyurdu. Yeni tarih için tarafların mutabakatı bekleniyor.

(ANKARA) -Umman Dışişleri Bakanı Badr Albusaidi yaptığı açıklamada, 3 Mayıs Cumartesi günü yapılması planlanan ABD- İran nükleer görüşmelerinin bir sonraki turunun lojistik nedenlerle ertelendiğini açıkladı.

ABD ile İran arasında müzakerelere aracılık eden Umman'ın Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi Cumartesi günü İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacak görüşmelerin lojistik nedenlerden dolayı ertelendiğini ve tüm tarafların mutabık kalması halinde yeni bir tarih belirleneceğini söyledi.

Busaidi, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,"3 Mayıs Cumartesi günü için planlanan ABD-İran toplantısının tarihini lojistik nedenlerden dolayı yeniden planlıyoruz. Taraflar arasında mutabakata varılmasının ardından yeni tarih duyurulacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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