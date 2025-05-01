ABD-İran Nükleer Görüşmeleri Lojistik Nedenlerle Ertelendi

(ANKARA) -Umman Dışişleri Bakanı Badr Albusaidi yaptığı açıklamada, 3 Mayıs Cumartesi günü yapılması planlanan ABD- İran nükleer görüşmelerinin bir sonraki turunun lojistik nedenlerle ertelendiğini açıkladı.

ABD ile İran arasında müzakerelere aracılık eden Umman'ın Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi Cumartesi günü İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacak görüşmelerin lojistik nedenlerden dolayı ertelendiğini ve tüm tarafların mutabık kalması halinde yeni bir tarih belirleneceğini söyledi.

Busaidi, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,"3 Mayıs Cumartesi günü için planlanan ABD-İran toplantısının tarihini lojistik nedenlerden dolayı yeniden planlıyoruz. Taraflar arasında mutabakata varılmasının ardından yeni tarih duyurulacaktır" ifadelerini kullandı.