ABD-İran müzakerelerine arabuluculuk eden Pakistan İçişleri Bakanı Nakvi Tahran'a gitti

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ABD ile İran arasındaki müzakerelere arabuluculuk eden Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, resmi temaslarda bulunmak üzere İran'ın başkenti Tahran'a gitti.

İran medyasına göre Nakvi, Tahran Mehrabad Havalimanı'nda İran İçişleri Bakanı İskender Mümini tarafından karşılandı.

İran İçişleri Bakanlığı İletişim Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Nakvi'nin Tahran'da gerçekleştireceği görüşmelerde Pakistan ile İran arasındaki ilişkiler ele alınacak. Ayrıca iki ülkenin üst düzey yetkilileri tarafından daha önce imzalandığı belirtilen anlaşmanın maddeleri gözden geçirilecek.

Ziyaretin, ABD-İran meselesiyle bağlantılı olmadığı öne sürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı ise Nakvi'nin ziyaretinin İran ile ABD arasındaki meselelerle bağlantılı olmadığını öne sürdü.

Haberde, daha önce müzakerelere arabuluculuk yapan heyette yer alan Nakvi'nin Tahran'a herhangi bir mesaj getirmeyeceği, İran'ın da Nakvi aracılığıyla ABD'ye mesaj iletmeyeceği savunuldu.

Kaynak: AA