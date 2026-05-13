ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'la görüşmelerde ilerleme kaydettiklerini belirtti

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Başkan Trump'ın İran'dan gelen öneriyi reddetmesinin ardından, İran ile müzakerelerde ilerleme kaydettiklerini belirtti. Vance, İran'ın nükleer silah edinmemesi için gerekli önlemleri aldıklarını vurguladı ve görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Beyaz Saray'da düzenlediği bir basın toplantısında gazetecilerin İran gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

Vance, Başkan Trump'ın İran'dan gelen son öneriyi reddetmesinin ardından güncel durumu değerlendirirken, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını teyit eden bir öneri sunması gerektiğini belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı, İranlı yetkililerle görüşmelerin sürdüğüne işaret ederek, "Bu sabah hem (Trump'ın damadı) Jared Kushner hem de (Trump'ın Özel Temsilcisi) Steve Witkoff ile hem de Arap dünyasındaki bazı dostlarımızla telefonda görüştüm. Bence ilerleme kaydediyoruz. Temel soru, Başkan'ın kırmızı çizgisini karşılayacak kadar yeterli ilerleme kaydedip kaydetmediğimizdir." dedi.

Kırımızı çizgilerinin oldukça net olduğunu aktaran JD Vance, "Başkan, İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağı şekilde bir dizi koruma önlemi aldığımızdan emin olmalı." değerlendirmesini yaptı.

İslamabad'daki görüşmelerde bazı ilerlemeler kaydettiklerini anlatan Vance, sonrasındaki süreçte de ilerlemeler olduğunu ancak nükleer silah konusunda görmek istedikleri noktaya Tahran'ın halen ulaşmadığını ifade etti.

ABD Başkanı Trump, son açıklamasında İran'la ateşkesin "en zayıf anında" ve "yaşam destek ünitesine bağlı" durumda olduğunu dile getirmişti.

8 Nisan'da Pakistan'ın arabuluculuğuyla ateşkes yürürlüğe girmiş, ateşkes daha sonra ABD Başkanı Trump tarafından belirli bir süre sınırı olmaksızın uzatılmıştı.

İran, pazar günü savaşı sona erdirmeye yönelik ABD önerisine verdiği yanıtı Pakistan'a iletmiş, ancak Trump bu öneriyi "kesinlikle kabul edilemez" ve "aptalca" olarak nitelendirmişti.

