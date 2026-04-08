Beyaz Saray: İslamabad'daki ABD-İran görüşmelerine Başkan Yardımcısı JD Vance katılacak

Güncelleme:
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 11 Nisan Cumartesi günü İslamabad'da gerçekleştirilecek ABD-İran müzakerelerinin ilk turunda Başkan Yardımcısı JD Vance'in yer alacağını açıkladı. Görüşmelerde geçici ateşkes anlaşması gibi önemli konular ele alınacak.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 11 Nisan Cumartesi günü İslamabad'da yapılacak ABD- İran müzakerelerinin ilk turuna Başkan Yardımcısı JD Vance'in katılacağını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes anlaşmasına ilişkin gündemdeki soruları yanıtladı.

Leavitt, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes anlaşmasını da içeren ve temel konuların ele alınacağı görüşmelerin Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 11 Nisan Cumartesi sabahı başlayacağını belirtti.

ABD'li sözcü, görüşmelere Başkan Yardımcısı VD Vance, Başkan Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'in öncülük edeceği heyetin katılacağını duyurdu.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
