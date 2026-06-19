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ABD Ordusu: İran'ın Limanlarına Yönelik Abluka Kaldırıldı

ABD Ordusu: İran'ın Limanlarına Yönelik Abluka Kaldırıldı
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın limanları ve kıyı bölgelerine yönelik deniz ablukasının perşembe günü itibarıyla kaldırıldığını duyurdu. ABD savaş gemileri, anlaşma hükümlerine uyulduğunu denetlemek için bölgede kalmaya devam edecek.

WASHINGTON, 19 Haziran (Xinhua) -- ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın limanları ve kıyı bölgelerine giden ve bu liman ve bölgelerden gelen tüm deniz trafiğine yönelik ablukanın perşembe günü kaldırıldığını duyurdu.

Komutanlık, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD güçleri, İran'ın limanlarına giden ve bu limanlardan gelen gemilerin geçişini engellememektedir. ABD ordusunun ablukanın uygulanmasına yönelik operasyonları tamamen sona ermiştir" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, ABD'ye ait savaş gemilerinin anlaşma hükümlerine tam olarak riayet edildiğinden emin olmak amacıyla bir süre daha bölgede kalacağı belirtildi.

Kaynak: Xinhua
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