ABD Ordusu: İran'ın Limanlarına Yönelik Abluka Kaldırıldı

WASHINGTON, 19 Haziran (Xinhua) -- ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın limanları ve kıyı bölgelerine giden ve bu liman ve bölgelerden gelen tüm deniz trafiğine yönelik ablukanın perşembe günü kaldırıldığını duyurdu.

Komutanlık, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD güçleri, İran'ın limanlarına giden ve bu limanlardan gelen gemilerin geçişini engellememektedir. ABD ordusunun ablukanın uygulanmasına yönelik operasyonları tamamen sona ermiştir" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, ABD'ye ait savaş gemilerinin anlaşma hükümlerine tam olarak riayet edildiğinden emin olmak amacıyla bir süre daha bölgede kalacağı belirtildi.

Kaynak: Xinhua