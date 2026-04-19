Trump, ABD ablukasını aşmaya çalışan İran gemisine müdahalede bulunduklarını belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ait Touska adlı kargo gemisine, ABD donanmasının ablukasını aşmaya çalıştığı gerekçesiyle müdahalede bulunduklarını açıkladı. Geminin ABD Deniz Piyadeleri gözetiminde olduğu belirtildi.

İran bayraklı Touska adlı kargo gemisinin ABD'nin deniz ablukasını aşmaya çalıştığını kaydeden Trump, ABD Donanması'na ait güdümlü füze destroyeri USS Spruance'nin Umman Körfezi'nde Touska'nın durması için uyarıda bulunduğunu belirtti.

Trump, "İranlı mürettebat dinlemeyi reddetti, bu yüzden donanma gemimiz makine dairesinde bir delik açarak onları durdurdu. Şu anda gemi ABD Deniz Piyadelerinin gözetiminde." diye yazdı.

Touska adlı geminin geçmişteki yasa dışı faaliyetleri nedeniyle ABD Hazine Bakanlığı yaptırımları altında olduğunu savunan Trump, gemide inceleme başlattıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Islam Doğru
