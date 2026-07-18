İran basını: ABD, Yezd kentine savaş uçaklarıyla yeni saldırılar düzenledi

ABD'nin, İran'ın Yezd kentine savaş uçaklarıyla yeni saldırılar düzenlediği bildirildi.

İran'ın Tesnim Haber Ajansı Yezd muhabirinin aktardığına göre, Amerikan savaş uçaklarının gece yarısı Yezd'in bazı bölgelerine düzenlediği saldırıların ardından aynı noktalarda yeniden patlama sesleri duyuldu.

Haberde, birkaç dakika önce hedef alınan bölgelerde yeni patlamaların meydana geldiği, aynı zamanda kent semalarında Amerikan savaş uçaklarının seslerinin duyulduğu belirtildi.

Vurulan bölgelerde meydana gelen hasarın boyutuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yetkililer saldırı bölgelerine operasyon ve inceleme ekiplerinin sevk edildiğini açıkladı.

İran'ın Ahvaz ve Yezd kentlerine ABD tarafından kısa süre önce saldırılar düzenlendiği bildirilmişti.

ABD savaş uçaklarının Yezd eyaletindeki bazı noktalara saldırılar düzenlediği ve eyalet çevresinde 5 patlama sesi duyulduğu kaydedilmişti.