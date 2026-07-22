İran basını: ABD ordusu, Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası'na saldırı düzenledi
İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası, ABD tarafından füze saldırısına uğradı. Yerel saatle 14.48'de düzenlenen saldırıda şiddetli patlamalar duyuldu. Hasar tespit çalışmaları başlatıldı.
İran'da Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası'nın ABD tarafından füze saldırısıyla hedef alındığı bildirildi.
Tesnim Haber Ajansı'na göre, yerel saatle 14.48'de düzenlenen saldırının etkisiyle adada şiddetli patlama sesleri duyuldu.
Saldırının boyutu, füzenin isabet ettiği nokta ve meydana gelen muhtemel hasarın belirlenmesine yönelik incelemelerin yetkili kurumlarca başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı