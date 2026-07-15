İran basını: ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki Hengam Adası'na saldırı düzenledi
ABD'nin İran'ın güneyindeki Hürmüz Boğazı'nda bulunan Hengam Adası'na saldırı düzenlediği bildirildi. Hürmüzgan Valiliği saldırıyı doğrularken, ayrıntılar henüz açıklanmadı.
ABD'nin İran'ın güneyindeki Hürmüz Boğazı'nda bulunan Hengam Adası'na saldırı düzenlediği bildirildi.
Fars Haber Ajansı, Hürmüzgan Valiliğinin açıklamasına yer verdi.
Valilik, Hürmüz Boğazı'ndaki Hengam Adası'na saldırı düzenlendiğini doğruladı.
Saldırının ayrıntılarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı