İran basını: ABD, Fars eyaletinde iki ilçeye saldırılar düzenledi
ABD güçlerinin İran'ın Fars eyaletine bağlı Lar ve Darab ilçelerine saldırı düzenlediği, patlama sesleri duyulduğu bildirildi. Saldırının hedefine ilişkin bilgi verilmedi.
ABD güçlerinin, İran'ın Fars eyaletinde iki ilçeye saldırılar düzenlediği bildirildi.
İran'ın Tesnim Haber Ajansı, yerel kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD'nin Fars eyaletine bağlı Lar ve Darab ilçelerine saldırdığını duyurdu.
Her iki ilçede de patlama sesleri duyulduğu aktarılırken, saldırının hedefine ilişkin bilgi verilmedi.
Kaynak: AA / Ahmet Dursun