Haberler

İran basını: ABD, Fars eyaletinde iki ilçeye saldırılar düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD güçlerinin İran'ın Fars eyaletine bağlı Lar ve Darab ilçelerine saldırı düzenlediği, patlama sesleri duyulduğu bildirildi. Saldırının hedefine ilişkin bilgi verilmedi.

ABD güçlerinin, İran'ın Fars eyaletinde iki ilçeye saldırılar düzenlediği bildirildi.

İran'ın Tesnim Haber Ajansı, yerel kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD'nin Fars eyaletine bağlı Lar ve Darab ilçelerine saldırdığını duyurdu.

Her iki ilçede de patlama sesleri duyulduğu aktarılırken, saldırının hedefine ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalogda adı geçen Önder Sav sessizliğini bozdu

Kılıçdaroğlu ve Sayan'ın diyaloğunda adı geçiyordu! Sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin 3 penaltısını kurtaran kaleciyi transfer etti

Fenerbahçe'nin 3 penaltısını kurtaran kaleciyi transfer etti
Trabzon'da aşk rüzgarı! Cenk Özkaçar değil, eşinin bakışları konuşuldu

Koca şehir transferi değil, bu bakışları konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı
AHBAP soruşturmasında tutuklanan Alper Çelik etkin pişmanlık başvurusu yaptı: 'Mağdurum ve suçsuzum' dedi

AHBAP'ı birlikte kurdukları isim de çark etti
Nereden nereye! Bir dönemin ekran yüzü Ayşenur Balcı artık cezaevinde

Tanıyabildiniz mi? O artık cezaevinde

Mourinho'dan Arda Güler'i şoke edecek karar

Mourinho'dan Arda'yı şoke edecek karar
Bakanlık ifşa etti! Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı

Bakanlık ifşa etti! Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı