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İran basını, ABD'nin Ahvaz ve Yezd kentlerine saldırılar düzenlediğini duyurdu

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ABD, İran'ın Ahvaz ve Yezd kentlerine füze ve savaş uçaklarıyla saldırı düzenledi. Huzistan Valiliği ve Tesnim Haber Ajansı saldırıları doğruladı.

İran'ın Ahvaz ve Yezd kentlerine ABD tarafından saldırılar düzenlendiği bildirildi.

Huzistan Valiliği, ABD'nin Ahvaz kentindeki bazı noktaları füzeyle hedef aldığını duyurdu.

Valilik konuya ilişkin detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağını belirtti.

Diğer yandan İran'ın Tesnim Haber Ajansı, ABD savaş uçaklarının Yezd eyaletindeki bazı noktalara saldırılar düzenlediğini ve eyalet çevresinde 5 patlama sesi duyulduğunu bildirdi.

Bölge sakinlerinin savaş uçaklarının seslerini duyduğunu aktaran Tesnim, hedef alınan noktaların henüz tespit edilmediğinin bilgisini paylaştı.

İran devlet televizyonu, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde de 3 patlama sesinin duyulduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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