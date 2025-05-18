ABD, İran ile Nükleer Anlaşma İçin Uranyum Zenginleştirmesine İzin Vermeyecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İran'la yapacakları olası bir anlaşmada koşullardan birinin " Tahran'ın uranyum zenginleştirmemesi" olduğunu söyledi.

Amerikan ABC kanalına bir röportaj veren Witkoff, ABD ile İran arasında devam eden müzakerelerin seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin İran ile müzakerelerdeki temsilcisi Witkoff, İran'la anlaşma yapmak istediklerini ve bu konudaki iyi niyetlerini ortaya koyduklarını ifade ederken, İran'ın nükleer silah sahibi olmasının kesinlikle kabul edilemeyeceğini yineledi.

ABD'li temsilci, "Çok ama çok net bir kırmızı çizgimiz var, o da uranyum zenginleştirme konusu. Zenginleştirme kapasitesinin yüzde 1'ine bile izin veremeyiz." şeklinde konuştu.

Uranyum zenginleştirme programının devam etmemesi hususunda İran'la müzakerelere açık olduklarını da belirten Witkoff, "Bizim durduğumuz yer, zenginleştirme içermeyen bir anlaşma ile başlıyor. Zenginleştirmeye izin veremeyiz çünkü zenginleştirme silahlanmayı mümkün kılar. Biz buraya bir bombanın gelmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

Rubio'dan İran'ın uranyum zenginleştirme programına vurgu

Öte yandan CBS News kanalına konuşan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Tahran'ın uranyum zenginleştirmesine izin verilemeyeceğini vurguladı.

Rubio, "Eğer herhangi bir seviyede zenginleştirme yapabiliyorsanız, ondan sonra çok hızlı bir şekilde silah seviyesinde zenginleştirme de yapabilirsiniz. Ancak buradaki nihai amaç şu: İran asla nükleer silaha sahip olamaz." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump'ın tercihinin "barışçıl bir müzakere" yoluyla anlaşmak olduğunu ifade eden Rubio, "Başkan Trump, barış isteyen bir başkan olduğu için bu yolu önerdi, İranlıların da bu yolu tercih etmesini umuyoruz. Ancak İran asla nükleer silaha sahip olmayacak." şeklinde konuştu.