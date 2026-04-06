Axios: Abd, İran ve Arabulucular 45 Günlük Ateşkesi Görüşüyor

WASHINGTON, 6 Nisan (Xinhua) -- ABD, İran ve bölgedeki arabulucuların, "savaşın kalıcı olarak sona ermesinin" önünü açabilecek 45 günlük olası bir ateşkese yönelik görüşmeler yürüttükleri bildirildi.

Axios haber sitesinin, ismi açıklanmayan ABD, İsrail ve bölge ülkelerinden kaynaklara dayandırdığı pazar günkü haberine göre arabulucular iki aşamada uygulanması öngörülen bir anlaşmanın şartları üzerinde görüşmeler yürütüyor. Buna göre, 45 günlük ateşkesin ilan edileceği ilk aşamada savaşın kalıcı olarak sona erdirilmesine yönelik müzakerelerde bulunulması, ikinci aşamada ise savaşın sona erdirilmesine yönelik bir anlaşmaya varılması hedefleniyor.

Haberde görüşmeler için daha fazla zamana ihtiyaç duyulması halinde ateşkesin süresinin uzatılabileceği, Hürmüz Boğazı'nın tamamen yeniden açılması ve İran'ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum sorunununsa ancak nihai bir anlaşmayla çözüme kavuşturulabileceği ifade edildi.

