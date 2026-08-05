Haberler

ABD, Fly Baghdad Havayolu Şirketine Uygulanan Yaptırımları Kaldırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Hazine Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle Ocak 2024'te yaptırım listesine aldığı Irak'a ait Fly Baghdad havayolu şirketini, uçaklarını ve firma sahibini yaptırım listesinden çıkardı. Karar, ABD-İran müzakereleri sürerken dikkat çekti.

ABD Hazine Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ile bağlantılı olduğu iddiasıyla yaptırım listesinde yer alan Irak'a ait "Fly Baghdad" adlı hava yolu şirketini yaptırım listesinden çıkardı.

ABD Hazine Bakanlığı, ABD-İran müzakereleri sürerken terörle mücadele yaptırımlarının yer aldığı internet sayfasında bir güncelleme yaptı.

Buna göre bakanlık, Ocak 2024'te, DMO'nun Kudüs Gücü'ne destek sağladığı iddiasıyla yaptırım listesine aldığı Irak'a ait hava yolu şirketi "Fly Baghdad"ı, şirkete ait uçakları ve firma sahibini yaptırım listesinden çıkardı.

Söz konusu karar daha çok Irak'ı ilgilendiren bir adım olsa da İran'ın Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı bir yapının yaptırım listesinden çıkarılması dikkat çekti.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çerçeve yasa paylaşımı: Milli birlik ve beraberliğimizi perçinleyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TBMM'ye sunulan çerçeve yasa için ilk yorum

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba yasak aşk iddiası! Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...

Bomba yasak aşk iddiası! Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...
Sağlıkta yerli hamle: Milli ventilatörler 3 şehir hastanesine ulaştı

Göğsümüzü kabartan sevkiyat! Cihazlar 3 şehir hastanesine gönderildi

'Ödenemez' uyarısını yanlış anlayınca 38 milyonu çöpe attı

"Ödenemez" uyarısını yanlış anlayınca 38 milyonu çöpe attı
İsmail Kartal'dan Ederson kararı

Ederson için karar çıktı
By Mustafa Organizasyon 30. yılını görkemli gala gecesiyle kutladı

Gaziantep'te yıldızlar geçidi: 30. yıla görkemli kutlama
Süreç yasasına İYİ Parti 'hayır' dedi, MHP sert çıktı

Süreç yasasına bir parti 'hayır' dedi, MHP sert çıktı
Vlahovic'ten Beşiktaş'a yanıt

Süper Lig devine cevap verdi!