ABD'nin son 10 günde İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki 12 şehirde 95 noktayı vurduğu belirtildi
ABD'nin son 10 günde İran'ın Hürmüzgan eyaletinde 12 şehirde 95 noktaya düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin son on günde İran'ın Hürmüzgan eyaletinde yer alan 12 şehirde 95 noktaya saldırı düzenlediği bildirildi.
Hürmüzgan Valiliği, ABD saldırılarına ilişkin bilgi verdi.
Valilik, ABD'nin son 10 günde eyalet sınırları içerisinde bulunan 12 şehirde 95 noktaya saldırı düzenlediğini ve bu saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
İran'a yönelik son saldırılarına, 7 Temmuz'u 8 Temmuz'a bağlayan gece başlayan ABD, özellikle ülkenin güneyinde yer alan bölgeleri ve buralarda bulunan altyapı tesislerini hedef almıştı.
Kaynak: AA / Tolga Akbaba