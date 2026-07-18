Haberler

ABD'nin son 10 günde İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki 12 şehirde 95 noktayı vurduğu belirtildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin son 10 günde İran'ın Hürmüzgan eyaletinde 12 şehirde 95 noktaya düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin son on günde İran'ın Hürmüzgan eyaletinde yer alan 12 şehirde 95 noktaya saldırı düzenlediği bildirildi.

Hürmüzgan Valiliği, ABD saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Valilik, ABD'nin son 10 günde eyalet sınırları içerisinde bulunan 12 şehirde 95 noktaya saldırı düzenlediğini ve bu saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İran'a yönelik son saldırılarına, 7 Temmuz'u 8 Temmuz'a bağlayan gece başlayan ABD, özellikle ülkenin güneyinde yer alan bölgeleri ve buralarda bulunan altyapı tesislerini hedef almıştı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
Biyografiyi sildi, telefonları kapattı! Bir milletvekili daha AK Parti'ye geçebilir

Biosunu sildi, telefonu kapalı! Bir vekil daha AK Parti'ye geçiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı
Bir aldatma vakası daha! Sonu çok kötü bitti

Bir aldatma vakası daha! Sonu çok kötü bitti

Babacan'dan sürpriz çıkış: 5 bakanı arayıp tebrik ettim

"5 bakanı arayıp tebrik ettim"
Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi

Erkek alarmı! 2 bin 600 yıllık Hanedan Yasası değişti
5 büyüklüğünde depremle sarsılan Malatya'yı tedirgin edecek uyarı

Peş peşe depremlerle sarsılan ilimize korkutan uyarı
Locası iptal edilen Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a zehir zemberek sözler

Kriz büyüyor! Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a zehir zemberek sözler
Öyle bir etekle dans videosu çekti ki annesi hemen müdahale etti

Öyle bir etekle dans videosu çekti ki annesi hemen müdahale etti