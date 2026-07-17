ABD ordusu, İran'a ablukanın yeniden ilanının ardından 5 ticari geminin seyrine müdahale etti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik yeniden ilan edilen deniz ablukasını aşmaya çalıştığı öne sürülen 5 ticari geminin Umman Körfezi'ndeki seyrine farklı müdahalelerde bulunduğunu bildirdi.

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, İran'a yönelik deniz ablukasının tekrar ilan edilmesinin ardından Umman Körfezi'ndeki ticari gemilere yapılan uygulamalara ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, ABD güçlerinin, "abluka ihlali yapmaya çalışan" üç ticari gemiyi yeniden yönlendirdiği ve "talimatlara uymayan" bir gemiyi "etkisiz hale getirdiği" ifade edildi.

ABD güçlerinin, "ablukaya uyulduğundan emin olmak için" bir gemiye de çıktığı kaydedilen paylaşımda, "Hürmüz Boğazı ve çevresindeki sular, Amerika'nın çelik duvar ablukasını ihlal etmeye çalışan gemiler dışında, serbest ve açık kalmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da, Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik ABD deniz ablukasının yeniden yürürlüğe girdiğini açıklamıştı.