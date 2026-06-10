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Abd, İran'ın Apache Saldırısına Yönelik Misilleme Operasyonunu Tamamladığını Açıkladı

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran tarafından düşürülen Apache helikopterine yanıt olarak düzenlenen operasyonun tamamlandığını, İran'a ait hava savunma unsurları ve radar sahalarının vurulduğunu açıkladı.

(ANKARA) - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Ordusu'na ait bir Apache helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak İran'a yönelik düzenlenen operasyonun tamamlandığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen Amerikan Ordusu'na ait bir Apache helikopterinin İran tarafından düşürüldüğünü" bildirerek, "Olayda iki pilot yer alıyordu, her ikisi de güvende ve yaralanmadı. Bununla birlikte, ABD'nin bu saldırıya zorunlu olarak karşılık vermesi gerekmektedir" açıklamasını yapmıştı.

Daha sonra CENTCOM'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın talimatıyla dün gerçekleştirilen meşru müdafaa operasyonu kapsamında İran'a ait bazı askeri hedeflerin vurulduğu belirtildi. Açıklamaya göre, ABD Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları tarafından kullanılan hassas güdümlü mühimmatlarla Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hava savunma unsurları, kara kontrol istasyonları ve gözetleme radar sahaları hedef alındı.

Operasyonun, ABD kuvvetlerine ve bölgeden geçen uluslararası ticari gemilere yönelik son saldırılara karşı "orantılı bir yanıt" niteliği taşıdığı kaydedildi. Açıklamada, ABD güçlerinin İran'dan kaynaklanan tehditlere karşı savunma amaçlı yüksek hazırlık seviyesini sürdürdüğü ve gerekli tedbirleri almaya devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: ANKA
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