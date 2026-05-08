Abd, İran'a Uygulağı Ablukayı İhlal Ettikleri Gerekçesiyle Üç Tankeri Vurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Umman Körfezi’nde İran’a yönelik deniz ablukasını ihlal ettiği gerekçesiyle üç İran bayraklı petrol tankerinin hedef alındığını duyurdu. ABD savaş uçaklarının tankerlerin dümen ve baca sistemlerini vurduğu belirtilirken, Washington yönetimi ablukanın “tam kararlılıkla” sürdürüleceğini açıkladı.

CENTCOM'un açıklamasına göre, İran limanlarına yönelen M/T Sea Star III ve M/T Sevda adlı yük taşımayan iki petrol tankeri, 8 Mayıs'ta USS George H.W. Bush uçak gemisinden havalanan F/A-18 Super Hornet tipi savaş uçakları tarafından hedef alındı. Açıklamada, uçakların hassas mühimmat kullanarak gemilerin baca sistemlerini vurduğu ve tankerlerin İran limanlarına girişinin engellendiği ifade edildi.

ABD ordusu ayrıca, 6 Mayıs'ta İran'ın Umman Körfezi kıyısındaki bir limanına gitmeye çalışan İran bayraklı M/T Hasna adlı tankerin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı. USS Abraham Lincoln uçak gemisinden kalkan bir F/A-18 savaş uçağının, 20 mm'lik top atışlarıyla tankerin dümen sistemini devre dışı bıraktığı ileri sürüldü.

CENTCOM açıklamasında, söz konusu üç geminin İran'a doğru ilerleyişinin durdurulduğu ifade edildi. CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, " Orta Doğu'daki ABD güçleri, İran'a giren veya İran'dan çıkan gemilere yönelik ablukanın tam olarak uygulanmasına bağlılığını sürdürüyor" dedi. Açıklamada ayrıca, abluka uygulamaları kapsamında çok sayıda ticari geminin etkisiz hale getirildiği ve 50'den fazla geminin rotasının değiştirildiği aktarıldı.

Kaynak: ANKA
