İran basını: Ahvaz, Çabahar, Rask ve Bender Abbas kentinde patlama sesleri duyuldu

ABD'nin İran'a yönelik saldırı başlattığını duyurmasının ardından Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz, Sistan ve Beluçistan eyaletindeki Çabahar ile Rask ve Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentlerinde patlama sesleri duyulduğu belirtildi.

İran basını, Ahvaz, Çabahar, Rask ve Bender Abbas kentinde patlama sesleri duyulduğunu aktardı. Ahvaz'da en az 4 patlama sesinin duyulduğu kaydedildi.

Öte yandan Hürmüzgan Valiliği, yerel saat ile 22.45'te ABD'nin Bender Abbas kentine saldırılarının başladığını, kente birkaç füzenin isabet ettiğini açıkladı.

Valilik, saldırıya ilişkin ayrıntıların daha sonra açıklanacağını belirtti.

Huzistan Valiliği ise, Ahvaz kentinde 4 noktanın ABD tarafından hedef alındığını duyurdu.